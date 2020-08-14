قرقاش: الإمارات تعمل دائما من أجل شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، إن الإمارات العربية المتحدة دائما تعمل من أجل شرق أوسط ”أكثر سلاما وأكثر تسامحا وأكثر ازدهارا“.

وأضاف في حوار مع صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، أن ذلك ما دفع بلاده للإصرار على ”الحوار و الدبلوماسية بدل العنف“ في إشارة للاتفاق مع إسرائيل.

وأوضح قرقاش :“مع الخطط الإسرائيلية لضم أجراء من الضفة الغربية، و التوترات المتصاعدة في المنطقة، قدرنا أن الوقت يضغط، وأنها الفرصة لتغيير الديناميكية المزعزعة للاستقرار، فاغتنمناها“.

وبخصوص سؤال حول نوعية ومراحل العلاقات مع إسرائيل، رد وزير الدولة للشؤون الخارجية :“لقد كنا واضحين بكون هذا الإعلان هو بداية للعملية، فالعلاقات مع إسرائيل ستتطور على عدة أصعدة، سنعمل على التفاعلات العلمية و الطبية، والاقتصادية، و التقنية، كل على حدة، وهي ستقودنا إلى العلاقات الدبلوماسية“.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الخميس الماضي، أن ”وفودا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع، خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.“