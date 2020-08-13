أسماء أريان تروي تفاصيل القرار الأممي بمناقشة انتهاكات قطر بحق زوجها الشيخ طلال

روت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، تفاصيل إدراج الأمم المتحدة للانتهاكات بحق زوجها المسجون، على أيدي السلطات القطرية، ضمن ملف الدوحة الحقوقي.

وقالت أسماء أريان، في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إنها ”تقدمت بأربع شكاوى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كون زوجها محكوما عليه بالسجن مدة 26 عاما بسبب قضايا شيكات بالمخالفة للقانون“.

وأضافت زوجة حفيد مؤسس قطر، أن الأمم المتحدة ”نظرت إلى تلك الأوراق على محمل الجد منذ البداية، متوقعين إنهاء الأمر سريعا دون تصعيده، إلا أن الأمور تصاعدت“.

وحول الانتهاكات التي يتعرض لها الشيخ طلال في سجنه، قالت أريان إنه ”يتعرض للتعذيب والتجويع، وملابسه غير جيدة، ومُنعت عنه الأدوية“، مشيرة إلى أن زوجها نُقِل إلى سجن لا يُعرَف مكانه.

وتابعت: ”وصلتنا بعض الأخبار حول وفاته في السجن، نقلا عن مصادر موجودة بقطر“، مشيرة إلى أن آخر صورة وصلتها لزوجها تؤكد أن حالته الصحية ”متدهورة“.

وأضافت أن ”السلطات القطرية تفعل ما يحلو لها بالمزاج الشخصي دون التعامل بالقانون لأنهم لا يتقنون التعامل مع القوانين الدولية“.

واعتبرت أن زوجها سُجِن بسبب ”مطالبته لحقوقه، وتم الحجز على أمواله وأراضيه ومنع مخصصات الأطفال“.

ولفتت إلى أنها خاطبت الشيخة موزة، والدة أمير قطر، وقالت لها إن“ أبناءها لم يرَوْا والدهم، لكن لا استجابة حتى الآن“.

وتابعت أنها ”خاطبت -أيضا- السفارة الألمانية بالدوحة لإرسال طبيب إلى زوجها؛ لأنها تقيم في ألمانيا برفقة أولادها ولكن دون استجابة“، مشيرة إلى أنها ”تقيم في ألمانيا وسط حراسة أمنية كونها تلقت تهديدات“.