تركيا تحجب وسائل الإعلام السعودية والإماراتية

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حجبت تركيا عددا كبيرا من وسائل الإعلام السعودية والإماراتية في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين البلدين الحليفين وأنقرة الساعية إلى توسيع نفوذها في العالم العربي. وأمكن لـ"إرم نيوز" التثبت من حجب تركيا لوكالتي الأنباء السعودية والإماراتية الرسميتين اللتين لا تنشران عادة أي موضوعات سلبية موجهة ضد تركيا على عكس وكالة الأناضول التركية التي دأبت خلال الآونة الأخيرة على بث موضوعات استفزازية وهجومية ضد المملكة والإمارات كما يقول متابعون في البلدين. وتم أيضا حجب موقع قناة الإخيارية السعودية، وصحف سبق وعكاظ والرياض والوطن السعودية وكذلك صحف البيان والاتحاد الإماراتية. وجرى أيضا حجب مواقع العربية نت وسكاي نيوز عربية واندبندنت التركية.