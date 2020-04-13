أنور قرقاش: الدعم الدولي لقرار التحالف بوقف العمليات العسكرية في اليمن "ضروري"

أنور قرقاش: الدعم الدولي لقرار التح...

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش اليوم الإثنين، على ضرورة أن يحظى قرار التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بشأن وقف العمليات العسكرية في اليمن بـ"الدعم الدولي" وأن يتم اغتنامه لتعزيز فرص السلام.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري".

وشدد على أنه "لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع، ومجددا يؤكد التحالف جديته للوصول إلي حل سياسي شامل".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي وقف إطلاق نار في اليمن، من جانب واحد لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، في الدولة المنهكة بالحرب.

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