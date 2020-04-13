أنور قرقاش: الدعم الدولي لقرار التحالف بوقف العمليات العسكرية في اليمن "ضروري"

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش اليوم الإثنين، على ضرورة أن يحظى قرار التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بشأن وقف العمليات العسكرية في اليمن بـ"الدعم الدولي" وأن يتم اغتنامه لتعزيز فرص السلام.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري".

وشدد على أنه "لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام، ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع، ومجددا يؤكد التحالف جديته للوصول إلي حل سياسي شامل".

الدعم والالتفاف الدولي حول قرار التحالف بقيادة السعودية الشقيقة بوقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري، لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام ولا يجب انتهاز وقف إطلاق النار وانتهاكه لترتيب المواقع، مجددا يؤكدالتحالف جديته للوصول إلي حل سياسي شامل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 13, 2020

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي وقف إطلاق نار في اليمن، من جانب واحد لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، في الدولة المنهكة بالحرب.