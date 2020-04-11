روائح تثير الشكوك.. هل تحرق قطر جثث ضحايا كورونا؟

يواصل قطريون ومقيمون أجانب في البلد الخليجي، لليوم الرابع على التوالي، الشكوى من روائح حريق، مجهولة المصدر، تزكم أنوفهم، بدأت تثير القلق بعدما انتشرت أنباء عن كونها ناتجة عن حرق جثث متوفين بفيروس كورونا المستجد، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت حيال الموضوع.

وغرد مواطنون ومقيمون في قطر، عبر موقع ”تويتر“، متسائلين عن مصدر الروائح المستمرة والغامضة أيضا، حيث بدا أن الإعلاميين والمقربين من دوائر صنع القرار في قطر لا يعرفون السر وراءها.

وكتب الرسام القطري، أحمد المعاضيد، فجر السبت، على حسابه في تويتر: ”الآن أشم ريحة حريق عندي بس ولا بعد ف كل مكان #قطر“، بينما جاءت التعليقات متفقة على أن الروائح قوية وفي عموم البلد الخليجي الصغير.

الان اشم ريحة حريق عندي بس ولا بعد ف كل مكان #قطر — AHMED ALMAADHEED (@ahmedbinmajed) April 10, 2020

وكان لافتاً بين من ردوا عليه، أحمد يوسف، وهو ممثل وكالة ”الأناضول“ التركية الحكومية للأنباء، والذي اكتفى بالقول ”عندي وبشدة“، في إشارة إلى عدم قدرة مراسل وكالة أنباء ذات صلات قوية في قطر على الوصول لمعلومات مؤكدة حول مصدر الحرائق التي تشغل السكان.

عندي وبشدة — Ahmed Yusuf (@AhmedYusufm) April 10, 2020

ويقول مغردون قطريون، إن الحريق ناجم عن تغير في اتجاهات الرياح التي تمر عبر مكب للنفايات، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي يدعم تلك الرواية حتى الآن، بينما شكك فيها آخرون.

لحد يسوي لنا سالفة تشمون شي يحترق ، هذا الموضوع تراني بلغتكم ???? pic.twitter.com/BlWnNtqg6O — Thamer Bin Rashid (@T_AlMansoori) April 10, 2020

ريحة الحريق اللي في اغلب مناطق #قطر الآن هي بسبب مكب النفايات والمخالفات في منطقة مسيعيد ، الحمدلله لايوجد مايستعدي للخوف — محمد الكعبي (@Qatari) April 7, 2020

ريحة الحريق اللي في اغلب مناطق #قطر الآن هي بسبب مكب النفايات والمخالفات في منطقة مسيعيد ، الحمدلله لايوجد مايستعدي للخوف — محمد الكعبي (@Qatari) April 7, 2020

وأظهر القطريون في تغريدات عبر ”تويتر“ حجم قلقهم من روائح الحريق التي تخللت إلى مساكنهم، وباتت تسبب لهم مصدر إزعاج، وسط مطالب للحكومة بتوضيح ما يحدث.

رائحة الحريق اللي في أغلب مناطق #قطر الآن هي بسبب مكب النفايات في منطقة مسيعيد ، الحمدلله لايوجد ما يستعدي الخوف. عبر : @Qatari #مرسال_قطر — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) April 8, 2020

ووالله انا كل اشوي ادخل على اعيالي الغرفة شيرقدني احسن الدخان في البيت — Falnaama (@falnaama) April 8, 2020

من المفترض من إدارات العلاقات العامة والإتصال بالجهات المسؤولة عن مكبات النفايات إصدار بيان صحفي أو تنويه قبل القيام بحرق النفايات حتى لاتكثر الإشاعات ويطمئن الناس خاصة في مثل هذه الظروف التي يكون الكثير من الناس سهرانين في منازلهم @MOPHQatar @albaladiya @itsQQQ @AhmadAlhamadi — أحمد بن علي الحمادي (@AhmadAlhamadi) April 8, 2020

وبالتزامن مع تلك التبريرات، تنتشر روايات أخرى، بدأت تلقى رواجاً خارج قطر، وتقول إن الرائحة القوية التي تصل لمنازل السكان في قطر، ناتجة عن حرق عشرات الجثث لوافدين أجانب توفوا بالفيروس المستجد المنتشر في قطر.

وترددت أرقام عن حرق جثث ثمانين وافداً قبل يومين، و20 جثة جديدة يوم أمس الجمعة، دون أن يصدر نفي رسمي أيضاً لتلك الروايات.

???? #عاجل مصادرنا في #قطر تفيد انه تم البارحة حرق جثث جديدة يزيد عددها عن 20 في نفس المكان الذي تم فيه حرق اكثر من 80 جثة توفيت من #كورونا قبل يومين بجوار مكب النفايات لابعاد الشك

إلا أن الشعب القطري أصبح يشم رائحة حريق الجثث في عدة أماكن في فيلاجيو وابو هامور و مسيعيد و الوعب https://t.co/Ec56BoPQl8 pic.twitter.com/zcrEKE203X — علي المالكي (@NB1AS) April 11, 2020

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 2728 حالة، مقابل تعافي 247 حالة، وتسجيل ستة وفيات بالمرض.

رائحة الحريق اللي في أغلب مناطق #قطر الآن هي بسبب مكب النفايات في منطقة مسيعيد ، الحمدلله لايوجد ما يستعدي الخوف. عبر : @Qatari #مرسال_قطر — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) April 8, 2020

لكن تقارير إعلامية تشكك في صحة تلك الأرقام، وتقول إنها أعلى بكثير، بالنظر لعدد العمال الأجانب في البلاد، وأماكن عيشهم المكتظة والتي تشكل بيئة مناسبة لتفشي الفيروس الذي يتسم بسرعة العدوى.

ولم تعلق سفارات دول تمتلك مئات آلاف العمال في قطر على أنباء حرق الجثث أيضاً، ليبقى الغموض محيطاً بالقضية التي تشغل السكان يوماً بعد آخر.