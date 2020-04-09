وفاة الأكاديمي والكاتب الكويتي شملان العيسي

أعلن اليوم الخميس عن وفاة أستاذ العلوم السياسية والكاتب الكويتي المعروف شملان العيسي، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد فترة عانى فيها من المرض.

ونعى العيسي عدد من زملائه الكتاب، والسياسيين، كما وصفته جامعة الكويت التي درس بها لسنوات، بأنه ”أحد أعلام جامعة الكويت“، ورحل ”بعد مسيرة حفلت بالعديد من الإنجازات والإسهامات التدريسية والبحثية والإدارية“.

وعرف شملان العيسي بآرائه الجريئة تجاه أنصار الإسلام السياسي، خلال لقاءاته الإعلامية ومقالاته في عدد من الصحف الخليجية.

وكتب العيسي مقالات منتظمة في عدد من الصحف الكويتية والخليجية، منها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وصحيفة الاتحاد الإماراتية، سخرها للقضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم.

والعيسي من مواليد 1944، وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية عام 1978، من جامعة ”تافتس“ الأمريكية، والتحق في العام التالي بهيئة التدريس في جامعة الكويت، وذلك إلى غاية العام الماضي.

وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي أسس الراحل مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الكويت، كما ترأس مجلس إدارة ”مركز تقويم وتعليم الطفل“.