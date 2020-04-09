قرقاش: قرار التحالف بوقف إطلاق النار في اليمن مهم ويجب البناء عليه إنسانيا وسياسيا

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن ”قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول“.

وأضاف في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة“.

وشدد الوزير الإماراتي قرقاش على أن قرار التحالف العربي “ قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا“.

قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول، فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة. قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 9, 2020

وكان عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، قال في وقت سابق اليوم الخميس، إنه ”استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، سيبدأ تحالف دعم الشرعية في مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين“.

وأضاف أن ”نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه OSE_Yemen@ بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار“.