الإمارات تعفي أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

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اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، مجموعة من القرارات والتسهيلات التي تأتي في إطار متابعة الوضع الحالي، في ظل انتشار وباء فيروس ”كورونا“. وقال نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عبر ”تويتر“: ”عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد .. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات … بالإضافة لتوجيه الجهات…