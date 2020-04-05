 الإمارات تعفي أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام – إرم نيوز‬‎

الإمارات تعفي أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

الإمارات تعفي أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

المصدر: فريق التحرير

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، مجموعة من القرارات والتسهيلات التي تأتي في إطار متابعة الوضع الحالي، في ظل انتشار وباء فيروس ”كورونا“.

وقال نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عبر ”تويتر“: ”عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد .. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات … بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام … وتعزيز المخزون الإستراتيجي للدولة .. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة“.

وأضاف: ”كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية .. واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية.. واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها … ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية“.

وتابع حاكم دبي: ”تتحرك دولة الامارات اليوم كفريق واحد … وتتعاون كأسرة واحدة .. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم … نحمد الله على هذه الروح الطيبة .. ونحمد الله على هذا البلد الآمن … ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف“.

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