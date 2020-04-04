 مغردًا بالصينية.. محمد بن زايد: متضامنون مع الصين في حدادها على ضحايا كورونا – إرم نيوز‬‎

مغردًا بالصينية.. محمد بن زايد: متضامنون مع الصين في حدادها على ضحايا كورونا

مغردًا بالصينية.. محمد بن زايد: متضامنون مع الصين في حدادها على ضحايا كورونا

المصدر: فريق التحرير

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، تضامن بلاده مع جمهورية الصين في حدادها الوطني على من قضوا بفيروس كورونا ”كوفيد 19“.

وكتب بن زايد عبر حسابه على تويتر:“أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبًا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها“.

كما أعاد ولي عهد أبوظبي نشر تغريدته التضامنية باللغتين الصينية والإنجليزية.

وأعلنت الصين، اليوم السبت، يوم حداد على آلاف المتوفين الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.

وتزامنَ يوم الحداد مع بدء احتفال ”تشينغ مينغ“ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها. وعند الساعة العاشرة صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش) وقفت البلاد 3 دقائق من الصمت حدادًا على المتوفين، ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء.

وأطلقت السيارات، والقطارات، والسفن، أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية. وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيس في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي وسط الصين طبقًا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

وفي مدينة ووهان تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحًا وتوقفت حركة المرور لمدة 3 دقائق. وتوفي نحو 2567 شخصًا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 75 % من حالات الوفاة بكورونا في الصين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الإمارات
الصين
كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث