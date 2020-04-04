مغردًا بالصينية.. محمد بن زايد: متضامنون مع الصين في حدادها على ضحايا كورونا

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، تضامن بلاده مع جمهورية الصين في حدادها الوطني على من قضوا بفيروس كورونا ”كوفيد 19“.

وكتب بن زايد عبر حسابه على تويتر:“أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبًا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها“.

أعمق مشاعر التضامن والمواساة مع الصين الصديقة، حكومة وشعبا، في حدادها الوطني اليوم على من قضوا بفيروس كورونا، من مواطنيها وكادرها الطبي الشجاع.. وعزاؤنا لذوي الضحايا في كل أنحاء العالم متمنين الشفاء العاجل للمصابين .. سنواجه هذا التحدي بعزيمة الشعوب وإرادتها وتكاتفها. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2020

كما أعاد ولي عهد أبوظبي نشر تغريدته التضامنية باللغتين الصينية والإنجليزية.

今天，我们同中国站在一起，向逝去的英雄医务工作者们告别，他们在抗击新型冠状病毒的斗争中献出了自己的生命…我们也要向世界上所有为人类牺牲生命的医务工作者们表示敬意和缅怀，向他们的家人致以最深切的哀悼和慰问…我们必将以决心和意志同世界各国人民一道共同面对这一挑战。 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 4, 2020

وأعلنت الصين، اليوم السبت، يوم حداد على آلاف المتوفين الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد وتعليق كل أشكال الترفيه.

وتزامنَ يوم الحداد مع بدء احتفال ”تشينغ مينغ“ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها. وعند الساعة العاشرة صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش) وقفت البلاد 3 دقائق من الصمت حدادًا على المتوفين، ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء.

وأطلقت السيارات، والقطارات، والسفن، أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية. وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيس في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي وسط الصين طبقًا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

وفي مدينة ووهان تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحًا وتوقفت حركة المرور لمدة 3 دقائق. وتوفي نحو 2567 شخصًا في تلك المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 75 % من حالات الوفاة بكورونا في الصين.