الإمارات توقف تداول الصحف الورقية مؤقتا بسبب ”كورونا“

قرر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتًا، اعتبارًا من تاريخ 24 مارس الجاري وحتى إشعار آخر؛ بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

ونص القرار على ”منع تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية بما فيها التسويقية، في التجمعات السكنية والمطاعم والفنادق وغيرها من أماكن، بما يجعلها متداولة بشكل جماعي“.

واستثنى القرار ”كافة الاشتراكات بما فيها الفردية، ومنافذ البيع الكبرى في مراكز التسوق، بالإضافة إلى النشرات التوعوية للجهات الصحية، مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة“.

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع سلسلة إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.