 كورونا.. 4 إصابات جديدة في عُمان و5 حالات شفاء في الكويت – إرم نيوز‬‎

كورونا.. 4 إصابات جديدة في عُمان و5 حالات شفاء في الكويت

كورونا.. 4 إصابات جديدة في عُمان و5 حالات شفاء في الكويت

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة 52 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن حالتين من الأربع المكتشفة مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وأما الأخريان فمرتبطتان بالسفر إلى كل من بريطانيا وإسبانيا.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن 13 حالة إصابة قد تماثلت للشفاء.

5 حالات شفاء في الكويت

وفي الكويت، أعلن وزیر الصحة باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جدیدة من المصابین بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

وقال باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الخمس من الفیروس.

وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدًا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

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