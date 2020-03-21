كورونا.. 4 إصابات جديدة في عُمان و5 حالات شفاء في الكويت

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في السلطنة 52 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن حالتين من الأربع المكتشفة مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وأما الأخريان فمرتبطتان بالسفر إلى كل من بريطانيا وإسبانيا.

بيان من #وزارة_الصحة حول تسجيل عدد (4) حالات إصابة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد_19 لمواطنين.

حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من #بريطانيا و #إسبانيا

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات 52 حالة. تماثلت 13 حالة منها للشفاء. pic.twitter.com/IGgUXFBNSL — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 21, 2020

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن 13 حالة إصابة قد تماثلت للشفاء.

5 حالات شفاء في الكويت

وفي الكويت، أعلن وزیر الصحة باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جدیدة من المصابین بفیروس (كورونا المستجد – كوفید 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

وقال باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الخمس من الفیروس.

وذكر أنه سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدًا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.