الإعلام الإيراني: وزير الخارجية الإماراتي بحث مع ظريف أزمة كورونا

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى محادثة هاتفية من نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ لبحث أزمة كورونا العالمية.

وأوضحت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، أن الشيخ آل نهيان أبلغ ظريف في المحادثة عن تضامن الإمارات مع إيران في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونقل الإعلام الإيراني أن ظريف شكر الإمارات على تضامنها ومساعدتها، واصفا أزمة كورونا بأنها قضية عالمية تتطلب تصميم وتعاون ومساعدة جميع دول العالم لإلحاق الهزيمة بهذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13938، والمتوفين إلى 724، والمتعافين إلى 4590.

وقالت الوزارة، بحسب المتحدث باسمها ”كيانوش جهانبور“، إن ”إيران سجلت 1209 إصابات جديدة، و113 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية“.