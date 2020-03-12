حكومة دبي تعلن عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة‎

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، عن حزمة اقتصادية جديدة، قدمتها حكومة الإمارة، قيمتها 1.5 مليار درهم ما يعادل 408 ملايين دولار، وشملت عدة قطاعات.

وقال الشيح حمدان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن حكومة دبي ”قدمت اليوم حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم تتضمن خمس عشرة مبادرة تخدم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة في الإمارة وتسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة للأشهر الثلاثة القادمة“.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قدمت حكومة دبي اليوم حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم تتضمن خمس عشرة مبادرة تخدم قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة في الإمارة وتسهم في تخفيض التكلفة على قطاع الأعمال وجميع سكان الإمارة للأشهر الثلاثة القادمة. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 12, 2020

وأشار ولي عهد دبي إلى ”تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5% ورد 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة المباعة محليا، وإلغاء ضمان مزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، تخفيض 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية“.

تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5% ورد 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة المباعة محلياً، وإلغاء ضمان مزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، تخفيض 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 12, 2020

وأضاف أنه تم ”إلغاء شرط الدفعة الأولى لطالب تقسيط رسوم الترخيص وتجديد الترخيص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار وإعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة لتنشيط التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية“.

إلغاء شرط الدفعة الأولى لطالب تقسيط رسوم الترخيص وتجديد الترخيص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار وإعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة لتنشيط التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 12, 2020

وأكد ”خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية للعام 2020 وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال“.

خفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق وإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية للعام 2020 وتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق وتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح والرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 12, 2020

وأوضح أنه تم ”تخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة فيما يتعلق بالطاقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة على جميع المواطنين والمقيمين وكذلك قطاع الأعمال بخصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية وتخفيض 50% من مبلغ التأمين“.