ردود فعل واسعة تجاه عزم الكويت تعديل الدستور وقانون الانتخاب

أثارت الأنباء المتداولة في الكويت عن توجهات لتعديل الدستور وقانون الانتخابات في البلاد، ردود فعل واسعة.

وتباينت ردود الفعل بين منتقد ومحذر من المساس بحقوق وحريات الشعب الكويتي وتقييدها، ومؤيد بشرط ضمان حقوق المواطنين وإطلاع الرأي العام على التعديلات، فيما بدا فريق ثالث متفائلا ومرحبا بالتعديل.

ودارت النقاشات التي شارك فيها نواب ونشطاء سياسيون بارزون بعد إشارة صحيفة ”القبس“ المحلية إلى ”تشكيل الديوان الأميري لثلاث مجموعات تضم شخصيات عامة من السياسيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لوضع تصورات شاملة بشأن الدستور وقانون الانتخاب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على أن تقدم هذه المجموعات أوراقها خلال شهر ونصف“.

وبالرغم من اقتصار الخبر على تصورات ومرئيات نشرتها الصحيفة المحلية قبل يومين مع إيراد أسماء أعضاء المجموعات الثلاث، إلا أن الحديث عن هذه التصورات أخذ حيزا من اهتمام الكويتيين الذين انشغلوا بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بقضية فيروس ”كورونا“ والاستعدادات الرسمية لتجنب انتشار المرض.

وكان النائب محمد براك المطير من المحذرين بشدة من تعديل الدستور في الوقت الراهن، قائلا: ”أحذر من المساس بالدستور تحت أي ذريعة.. الوضع غير ملائم بتاتا.. وخاصة في هذا الوقت بالذات لخطورة الأوضاع الإقليمية وبوجود القبيضة والمرتزقة والصبيان في أغلب مراكز الدولة.. أحذر السلطة من هذا النهج.. ويجب ألا ينسوا أحداث ما قبل الغزو وما آلت إليه الأمور“.

احذر من المساس بالدستور تحت اي ذريعة .. الوضع غير ملائم بتاتاً..وخاصة في هذا الوقت بالذات لخطورة الأوضاع الإقليمية وبوجود القبيضة والمرتزقة و الصبيان في اغلب مراكز الدولة ..أحذر السلطة من هذا النهج..ويجب ان لا ينسوا احداث ما قبل الغزو وما آلت اليه الامور. — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) March 5, 2020

ووصف النائب السابق صالح الملا الخبر الذي نشرته ”القبس“ بالأسماء المذكورة فيه بالمهزلة، قائلا ”هذه مهزلة ما يحصل في الكويت بكل المقاييس.. سأطالب بمقابلة سمو الأمير.. وبعدها الوجه من الوجه أبيض“.

هذه مهزلة ما يحصل في الكويت بكل المقاييس..

سأطالب بمقابلة سمو الأمير.. وبعدها الوجه من الوجه أبيض. pic.twitter.com/J54CbNVI5Q — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) March 6, 2020

وطالب النائب عبد الكريم الكندري بكشف التعديلات الدستورية للشعب الكويتي وعدم المساس بحقوقهم، معلقا: ”سأقف بوجه أي تعديل يحاك بالظلام دون إطلاع الشعب عليه بهدف تقليص حقوق المواطنين وتقويض صلاحيات المجلس وإعادة رسم المشهد لصالح قلة تهدف للاستحواذ على مؤسسات الدولة“.

كنت ولازلت من المطالبين بتعديل الدستور لاصلاح النظام البرلماني ولمزيد من الحريات ولتطوير المنظومة السياسية للأفضل لكن سأقف بوجه أي تعديل يحاك بالظلام دون اطلاع الشعب عليه بهدف تقليص حقوق المواطنين وتقويض صلاحيات المجلس واعادة رسم المشهد لصالح قلة تهدف للاستحواذ على مؤسسات الدولة. pic.twitter.com/NnGMuOvAAJ — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) March 5, 2020

واستذكر الدكتور عايد الجريد كلمة عبد اللطيف الغانم رئيس اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها لوضع دستور الكويت الذي تم إقراره عام 1962، حيث طالب الأخير في كلمته بعدم المساس بالدستور، ليضيف الجريد: ”نصيحة ثمينة ويجب أن يكون التعديل بمزيد من ضمانات الحرية والمساواة وأرى إذا كان هناك تعديل في المستقبل أنه لا بد من اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع“.

قبل ٣٧ عاماً عبداللطيف الغانم رئيس التأسيسي يقدم نصيحة بأن لايمس الدستور! نصحية ثمينة ويجب أن يكون التعديل بمزيد من ضمانات الحرية والمساواة وأرى إذا كان هناك تعديل في المستقبل لابد من أعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.#لا_للعبث_بالدستور pic.twitter.com/slBiNNL0fd — د. عايد الجريد (@DrAyedAljuraid) March 6, 2020

سعود مطلق السبيعي، المحامي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة، أبدى استغرابه من تخوف البعض من تشكيل لجان لإعادة النظر في نصوص الدستور وقانون الانتخاب، معتبرا أن هذه خطوة سليمة لضرورة التجديد ومواكبة العصر، ومطالبا بعدم انتقاد الفكرة وانتظار النتائج.

وتساءل السبيعي عن مدى دستورية بعض التغييرات التي قد تشهدها البلاد بتعديل الدستور فيما يتعلق بتحويل البلد إلى مملكة، مستشهدا بنص قانوني ومبينا ”الدستور طبعا لا يمنع ذلك فقد أشار في المادة 175 إلى السماح بتعديل لقب الإمارة فقط كأن تكون مملكة ولكنه منع تعديل بقية أحكام توارثها وأبقاها في ذرية مبارك، أما الحريات فقد حظر تعديلها إلا لمزيد منها!“.

لاادري ماهي اسباب المخاوف التي يرددها البعض تجاه اللجان التي شكلها الديوان الاميري لإعادة النظر في نصوص الدستور وقانون الانتخاب ، فهذا الاجراء حق خالص لسمو الامير من جهه وخطوه سليمه تقتضيها سنن الحياه في التجديد ومواكبة العصر من جهه اخرى ،فمن الظلم إنتقاد الفكره قبل معرفة نتائجها — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) March 6, 2020

وواصل عدد من النشطاء إبداء آرائهم حول هذه القضية الحساسة التي قد تؤدي إلى تغيير في الحياة السياسية في البلاد تبعا للتعديلات التي سيتم إجراؤها على الدستور الكويتي الذي مضى على إقراره نحو 58 عاما، ”وسط تخوف البعض من جر البلاد إلى صراع سياسي وإفراغ الدستور من محتواه وتقليص الحريات والديمقراطية وتقويض أركان دولة القانون والمؤسسات وفرض نظام المشيخة“.