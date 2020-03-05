الإمارات تنفي منع المصريين من دخول أراضيها بسبب كورونا

نفى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي، يوم الخميس، ما تردد حول صدور قرار لشركات الطيران في الدولة بمنع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة فرعية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

وقال السويدي، في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم المحلية، إن هذا الخبر لم يصدر ولا أساس له من الصحة مطلقا.

وفي آخر تطورات فيروس كورونا في الإمارات، طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي وتفشي الفيروس في العديد من دول العالم.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر.