طهران تتهم البحرين بعدم التعاون لإعادة مواطنيها من إيران

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأربعاء، الحكومة البحرينية بعدم التعاون مع طهران لإعادة البحرينيين المتواجدين على الأراضي الإيرانية.

وقال موسوي في تصريحات صحافية: إن ”الخارجية الإيرانية أبدت تعاونا كبيرًا مع الدول التي تريد إعادة مواطنيها المقيمين في إيران، في إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا”.

وأضاف: ”تعاونت العديد من الدول في المنطقة مع السلطات الإيرانية لإعادة مواطنيها، وللأسف، لم تتخذ الحكومة البحرينية أي إجراء لإعادة مواطنيها إلى الوطن على الرغم من استعداد وزارة الخارجية الإيرانية، وبعض المقترحات التي قدمتها البحرين غير مقبولة“.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصرفات الحكومة البحرينية تجاه مواطنيها بـ“غير المسؤول“، مبينًا أنه ”يوجد 1300 مواطن بحريني قدموا إلى إيران للزيارة والسياحة؛ وبسبب إهمال السلطات البحرينية للتعامل معهم أجبروا على البقاء طويلاً في إيران“، محملاً المنامة مسؤولية تبعات بقاء البحرينيين في إيران.

وكانت وزارة خارجية البحرين أعلنت، يوم الجمعة الماضي، بدء تفعيل خطة لإجلاء مواطنيها من إيران، للفحص والحجر؛ نظرًا لتفشي فيروس كورونا في مدنها.

وقالت الوزارة، في بيان وقتها: ”في إطار تفعيل هذه الخطة، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في إيران لتسجيل بياناتهم“؛ بغرض إجلائهم.

وأوضحت أنه ”بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية؛ من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة“.

والعلاقات الدبلوماسية والتجارية بين إيران والبحرين مقطوعة منذ كانون الثاني/ يناير 2016، على خلفية قيام متشددين إيرانيين باقتحام وإحراق السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.