البحرين تعطل الدراسة أسبوعين بسبب فيروس كورونا

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين، بدءًا من غدٍ الأربعاء، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فايروس ”كورونا“.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“، فإن قرار وزارة التربية والتعليم، يتزامن مع إجراءات متبعة حاليًا لتفادي انتشار الفيروس.

وقالت الوكالة إنه يجرى حاليا التحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفيروس، والذين سبق دخولهم البلاد، قبل إعلان إيران انتشار فايروس الكورونا في مدنها.

ونفت التربية والتعليم أيضًا رصد أي حالات إصابات بفيروس كورونا بمدارس المملكة حتى الآن.

وعلقت البحرين في وقت سابق اليوم جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.