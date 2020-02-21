هل يتسبب حكم إدانة الوزير الكويتي محمد بوشهري بعزله من منصبه؟

تسبب الحكم القضائي الصادر عن محكمة التمييز الكويتية ضد وزيرالكهرباء والماء الجديد محمد بوشهري، بنقاشات قانونية حول مستقبل الوزير الذي لم يمضي على تعيينه سوى أيام قليلة، قبل أن يصدر حكماً بالإدانة ضده في قضية ”نشر تحقيق سريِ“.

وكانت محكمة التمييز قد قضت أمس الخميس، بتغريم الوزير بوشهري وموظفة في الوزارة، أربعة آلاف دينار أي نحو (13 ألف دولار) بعد إدانتهم بنشر تحقيق إداري سرِي عبر حساب الوزارة على ”تويتر“.

وشغلت القضية الأوساط الحقوقية في البلاد، لمعرفة مصير الوزير عقب هذا الحكم، ليأتي الرد من قبل مصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة ”الأنباء“ المحلية، حيث أكدت أن ”حكم التمييز ضد الوزير بوشهري لا يمنع استمراره في منصبه“.

وأوضحت المصادر، أن ”الغرامة المالية ليست من الحالات التي تستوجب العزل من الوظيفة بحسب القانون الجزائي“، مضيفةً أن ”الجرائم المخلة بالشرف مثل السرقة والنصب هي التي تستوجب إنهاء الخدمة“.

وعرض عدد من القانونيين آرائهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول آثار هذا الحكم ضد الوزير، حيث قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور هشام الصالح: إن ”الحكم الصادر ضد الوزير بوشهري لن يؤثر على توزيره، لكون الحكم ليس جناية، وبأن القضية ليست جريمة مخلة بالشرف والأمانة“.

الحكم على الوزير محمد بوشهري ليس من شأنه التأثير على صحة وسلامة توزيره .. فشروط عضوية مجلس الامة هي نفسها شروط تولي الوزارة وحيث : ١- أنها ليست جناية فالحكم بعقوبة غرامة ٤ الاف هي جنحة والعبرة بالعقوبة ٢- وأنها لا تمثل جريمة مخلة بالشرف والامانة وعليه فالحكم لن يؤثر على توزيره pic.twitter.com/Y9Vfuo7bqR — د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) February 20, 2020

وعلى العكس من ذلك، يرى أستاذ القانون الجزائي، الدكتور فيصل الكندري، أن الوزير بوشهري فقد شرطاً من شروط التوزير، معتبراً أن ”كشف الأسرار جريمة مخلة بالشرف والأمانة“.

اختلف مع رأي زميلي د.هشام الصالح فجريمة كشف الأسرار هي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والعقوبة التي حكمت بها التمييز ضد وزير الكهرباء هي من هذا النوع من الجرائم pic.twitter.com/BDqooqlgDn — Dr.Faisal Alkandari (@faisalkandari) February 20, 2020

ووافقته في الرأي، الحقوقية أريج عبد الرحمن حمادة، بقولها: إن ”إفشاء اسرار العمل يعني نشر وقائع لها الصفة السرية من شخص مؤتمن عليها بحكم وظيفته، وهو يعد مخالفا للقانون، وذلك لحماية المصلحة العامة، لذلك أرى أن الحكم الذي صدر ضده يؤثر على توزيره فكيف يؤتمن عليه؟“.

إفشاء اسرار العمل يعني نشر وقائع لها الصفة السرية من شخص مؤتمن عليها بحكم وظيفته بصورة مخالفة للقانون و الحكمة من تجريم إفشاء الأسرار تكريساً لواجب أخلاقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة و ذلك لحماية المصلحة العامة لذلك أرى ان الحكم الذي صدر ضده يؤثر على توزيره فكيف يؤتمن عليه ؟ pic.twitter.com/beQ3v3HG93 — أريج عبدالرحمن حمادة???????? (@AreejHamadah) February 20, 2020

وواجه الوزير بوشهري منذ تعيينه مساء الأحد الماضي، انتقادات لاذعة من حقوقيين ونشطاء بسبب تعيينه، بالرغم من وجود قضية إدانة ضده بشأن تسريب الوثائق السرية.