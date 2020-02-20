”الخطوط الكويتية“ تعلق جميع رحلاتها إلى إيران وسط مخاوف من انتشار كورونا

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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، مساء الخميس، تعليق جميع رحلاتها لإيران، بعد وفاة شخصين كورونا المستجد في مدينة قم، ووسط مخاوف من انتشار الفيروس. وقالت الخطوط في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تعلن الخطوط الجوية الكويتية بأنه وبتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران…