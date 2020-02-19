وزير خارجية قطر: بدأنا مفاوضات مع السعودية لكنها توقفت يناير الماضي

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده بدأت في شهر يناير الماضي مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، لكنها توقفت دون سابق إنذار.

وأضاف أن على الدول التي تقاطع قطر، ”أن تعود إلى رشدها، ولكل بلد حقه السيادي في اتخاذ إجراءاته“، حسب تعبيره.

ودعا خلال مؤتمر صحفي ”دول الشرق الأوسط إلى اتفاق أمني مشترك قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها“.

وأضاف وزير خارجية قطر أن ”الدوحة لم تدعم أي مجموعات إرهابية في سوريا ودعمنا للشعب السوري يتم من خلال منظمات إنسانية“.