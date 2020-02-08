مرزوق الغانم يلقي بمستندات صفقة القرن على الأرض (فيديو)

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قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ”البرلمان“ في كلمته على هامش اجتماع البرلمانات العربية بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت، إن ”صفقة القرن“ الأمريكية مكانها ”مزبلة التاريخ“. وأضاف: ”نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول: ”هذه وسائل ومستندات ما يسمى صفقة القرن، مكانها الحقيقي والمناسب هو مزبلة التاريخ“. وألقى الغانم بعد…