مرزوق الغانم يلقي بمستندات صفقة القرن على الأرض (فيديو)

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ”البرلمان“ في كلمته على هامش اجتماع البرلمانات العربية بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت، إن ”صفقة القرن“ الأمريكية مكانها ”مزبلة التاريخ“.
وأضاف: ”نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول: ”هذه وسائل ومستندات ما يسمى صفقة القرن، مكانها الحقيقي والمناسب هو مزبلة التاريخ“.
وألقى الغانم بعد ختام كلمته بمستندات ”صفقة القرن“ على الأرض وسط تصفيق من بعض الحضور من حوله.
مرزوق الغانم: ما يسمى بـ #صفقة_القرن مكانها المناسب "مزبلة التاريخ"#إرم_نيوز #الكويت pic.twitter.com/2xFJmGsO9M
— إرم نيوز (@EremNews) February 8, 2020