إعفاء مئات الإماراتيين المتقاعدين من سداد القروض السكنية

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإعفاء 429 من المواطنين المتقاعدين من سداد مستحقات القروض السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 444 مليون درهم.

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ”بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، و توفير الحياة الكريمة لهم، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عن الأسر الإماراتية لاسيما المتقاعدين ذوي الدخل المحدود“، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.

ومع إصدار القرار الجديد يبلغ إجمالي عدد المواطنين الإماراتيين المعفيين حتى الآن 640 مواطنًا، حيث تم إعفاؤهم من قيمة القرض السكني أو ما تبقى منه، فيما بلغت القيمة الإجمالية للإعفاءات ما يقارب 652 مليون درهم.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2019 أعفي 211 مواطنًا من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة بلغت حوالي 208 ملايين درهم.