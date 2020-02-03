الكويت .. ”التمييز“ تؤيد سجن نواب سابقين وسياسيين بتهمة الإساءة لأمير البلاد

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، حكما بسجن متهمين، بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون، لمدة عامين؛ بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خلال ترديد خطاب عُرف إعلاميا بـ ”كفى عبثا“، ألقاه النائب السابق والمعارض مسلم البراك، قبل أكثر من سبعة أعوام.

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية، ”قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بحق المتهمين مقابل كفالة مالية بقيمة 3000 دينار، أي نحو (10000 دولار)“.

ومن بين المتهمين في القضية، النواب السابقون: فيصل المسلم، جمعان الحربش، مبارك الوعلان، الناشط أنور الفكر، وآخرون.

محكمة التمييز الدائرة الجزائية تؤيد حكم أول درجة في قضية ترديد الخطاب الموجهة الى اكثر من٢٢متهم بما فيهم نواب سابقين و ناشطين سياسيين.. وترفض جميع الطعون بما فيهاطعن النيابة العامة..وتقبل الطعن المقدم منا ببطلان الحكم المتعلق بالدكتور جمعان الحربش وتحدد جلسة لنظر الطعن المتعلق به — د. يوسف الحربش (@DrY_AlHirbish) February 3, 2020

وحددت المحكمة، 9 آذار/مارس المقبل؛ للنظر في الطعن المقدم من قبل النائب السابق جمعان الحربش، بواسطة المحامي يوسف الحربش.

وكانت محكمة الجنايات قد أيدت، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حكما بحبس عدد من السياسيين والناشطين الكويتيين المتهمين بالإساءة إلى أمير الكويت، من خلال ترديد الخطاب، لمدة سنتين مع وقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات مقابل كفالة مالية.

وأدين السياسيون والناشطون الذين صدر بحقهم الحكم بترديد خطاب ألقاه النائب الكويتي السابق مسلم البراك خلال تجمع عام للمعارضة، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر العام 2012، اتهم فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالانفراد بالسلطة.