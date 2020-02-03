ما تأثير اكتشافات الغاز بالإمارات على الغاز القطري؟

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الاقتصادية، إن اكتشاف الغاز الطبيعي بين أبو ظبي ودبي يعزز توجه الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

ويحتوي الاكتشاف الجديد في جبل علي على 80 تريليون قدم مكعبة من موارد الغاز ما سيجعله من بين أكبر عشرة احتياطيات في العالم من الغاز.

وستقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ وهي شركة الطاقة العملاقة المملوكة لحكومة أبوظبي، بتطوير الخزان مع موزع هيئة دبي للتزويد.

ويمثل مشروع جبل علي أول مرة تستكشف فيها أدنوك الوقود في دبي. وقالت الشركة إنها قامت بحفر أكثر من 10 آبار للاستكشاف، وسوف تستخدم تقنيات الحفر القياسية وغير التقليدية لضخ الوقود.

ويمهد المشروع للاستغناء عن الغاز القطري حسب الوكالة، بينما تبحث الإمارات الآن، وهي عضو في أوبك ومصدر عالمي رئيس للنفط ، عن الغاز ومصادر الطاقة الأخرى لتنويع وضمان أمن الإمداد.

وتصف بلومبيرغ الإمارات بأنها مركز الأعمال والسياحة المزدهر في الشرق الأوسط لافتة إلى أن الإمارات تعمل على بناء محطات الطاقة النووية والطاقة الشمسية، بينما قامت أدنوك بدعوة الشركات الدولية للمساعدة في الاستفادة من رواسب الغاز التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق.