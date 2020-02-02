الإمارات وموريتانيا توقعان مذكرة للإعفاء المتبادل من التأشيرة

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا التي اختار رئيسها محمد ولد غزواني أبوظبي لتكون أول مدينة عربية يزورها منذ توليه منصبه منتصف العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فإن المبادرة الإماراتية جاءت بناء على ”توجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة“ بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن غزواني كان محل حفاوة بالغة بقصر الوطن في أبوظبي.

شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا .. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات. pic.twitter.com/lG9fqMVuPH — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 2, 2020

واضافت الوكالة أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة، وهي خطوة تعكس على ما يبدو مستوى العلاقات المتنامية بين البلدين.

ولم يتضح على الفور طبيعة تفاصيل الإعفاء المتبادل من التأشيرة، ومدى إمكانية توقيع اتفاقية الإعفاء التي تختلف عن مذكرة التفاهم.

وأشارت الوكالة أيضا إلى توقيع البلدين عددا من مذكرات التفاهم الأخرى شملت الأمن والتعاون الفني والعسكري والتعليم والرعاية والتنمية الاجتماعية.

ووقع الجانبان كذلك اتفاقية قرض بين صندوق خليفه لتطوير المشاريع ووزارة الاقتصاد والصناعة لتمويل برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.