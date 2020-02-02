الجنايات الكويتية تلغي قرار ضبط النفيسي وتحدد جلسة محاكمته

أعلنت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، رفع قرار الضبط والإحضار الصادر مسبقاً بحق الدكتور والنائب السابق عبد الله النفيسي، المتهم بالإساءة إلى دولة الإمارات، عقب شهر من إصدار قرار الضبط بحقه لتخلفه عن حضور جلسة محاكمة سابقة.

وجاءت موافقة المحكمة اليوم تلبيةً لطلب محامي الدفاع عادل عبد الهادي برفع الضبط عن موكله النفيسي، إضافة إلى تحديد تاريخ الـ 8 من شهر آذار/ مارس المقبل للنظر في قضيته، نقلاً عن صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقال المحامي عبد الهادي إنه ”سيقدم دفاعه في القضية في الجلسة المقبلة ويطالب ببراءة الدكتور النفيسي“.

وكانت النيابة العامة قد عممت في الـ 6 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي قرار ضبط النفيسي للقبض عليه، وسط تباين بالروايات حول أسباب إصدار هذا القرار بين رواية محكمة الجنايات التي قالت إنها أخطرت النفيسي بجلسة يوم الـ 5 من ذات الشهر إلا أنه لم يلبِ طلبها، في حين نفى وكيل النفيسي إعلامهم بالجلسة السابقة.

وتباينت التقارير الإعلامية حول قضية اتهام النفيسي بالإساءة للإمارات، بين من ذكر أن ”القضية تعود لدعوى رفعها المحامي عبدالمحسن الموسى في 2017، ضد النفيسي بتهمة إساءته المتعمدة لدولة الإمارات“.

في حين ذكرت تقارير أخرى أن القضية مرفوعة ضد النفيسي، من قبل وزارة الخارجية في شهر آب/أغسطس 2019، بتهمة تهديده العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات على خلفية تغريدات له.