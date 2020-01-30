الكويت تحظر دخول حاملي جنسية الصين وهونغ كونغ بسبب فيروس كورونا‎

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الخميس، تعميماً لجميع شركات الطيران في البلاد بعدم نقل كل من يحمل جنسيتي الصين وهونغ كونغ إلى البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة وإصابة الآلاف.

وبموجب التعميم الذي تداولته وسائل إعلام محلية، ”يُمنع أيضا من لديه إقامة أو تأشيرة وكان متواجدا في الصين أو هونغ كونغ من جميع الجنسيات خلال الأسبوعين الماضيين من دخول الكويت حتى إشعارٍ آخر، حفاظاً على الأمن الصحي في البلاد واستكمالاً للجهود الوقائية“.

وأشارت الكويت إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس حتى الآن، مع تأكيدها على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصوله إلى البلاد من خلال فحص المسافرين القادمين بالكاميرات الحرارية.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حتى الآن إلى 170 شخصا جميعهم في الصين، كما أصاب الآلاف منذ ظهوره في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي في سوق بولاية ووهان الصينية، لينتشر بعدها في عدة دول مخلفاً حالة من الرعب سادت العالم أجمع.