الإمارات تكشف تفاصيل تعرض ناقلة نفط لحريق قبالة سواحل الشارقة

كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، تفاصيل جديدة عن الحريق الذي شب، اليوم الأربعاء، في ناقلة نفط في مياه الخليج قبالة سواحل الشارقة.

وقالت الهيئة الحكومية: إن الجهات المعنية تعمل على إخماد الحريق الذي شب في الناقلة غير المحملة، والتي تتبع دولة بنما، بعد أن أرسلت نداء استغاثة وهي في عرض الخليج، على بعد واحد وعشرين ميلا من سواحل الإمارات.

وأضافت أن فرق الموانئ والبحث والإنقاذ قدمت المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، وأنقذت البحارة وطاقم الباخرة، مشيرة إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن حريقًا شب على متن الناقلة شمال غرب إمارة الشارقة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الحريق يُعد الثالث الذي يقع في غضون أسبوعين بالقرب من السواحل الإماراتية لأسباب فنية، ففي يوم الأحد اشتعلت النيران في يخت في مرسى دبي، وفي 17 يناير اشتعل قارب قبالة برج العرب بعد فشل محرك السفينة واشتعال بعض الوقود المتسرب.