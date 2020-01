حريق على متن سفينة قبالة سواحل الشارقة (فيديو)

قالت تقارير إعلامية إن حريقًا شب على متن سفينة شمال غرب إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ولم يعرف ما إذا كان ذلك ناجمًا عن هجوم أو حادث عرضي.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي قوله إنه على دراية بحادث قبالة ساحل الشارقة في الإمارات، وإنه يتابع الوضع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكشف ممثل من عمليات التجارة البحرية البريطانية لصحيفة ”ذا ناشيونال“ الإماراتية أن ناقلة النفط اشتعلت فيها النيران في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث كانت على بعد حوالي 40 كم قبالة ساحل بين الشارقة وجزيرة أبو موسى في مياه الخليج.

وأضاف: ”ليس من الواضح حتى الآن كم عدد الطاقم الذين كانوا على متن الناقلة، ولا يعرف ما إذا كان أي شخص قد أصيب“.

وأشار إلى أن الناقلة النفطية كانت ”في هذه المنطقة منذ نحو شهر، مؤكدًا تدخل خفر السواحل في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة طاقم السفينة الذين كانوا على متنها“.

وذكر تقرير الصحيفة أن هذا الحريق يُعد ثالث حريق يقع في غضون أسبوعين بالقرب من السواحل الإماراتية لأسباب فنية، ففي يوم الأحد، اشتعلت النيران في يخت في مرسى دبي، وفي 17 يناير، اشتعل قارب قبالة برج العرب بعد فشل محرك السفينة واشتعال بعض الوقود المتسرب.

ونشرت مراسلة لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية على موقع تويتر تسجيلًا لنداء استغاثة ورد إلى ميناء خالد التابع لإمارة الشارقة.

Distress call came from Osprey, Zoya is on fire. Here’s the audio #port #sharjah #tanker #fire #oott pic.twitter.com/LJBzUTrZv3

