استقالة رئيس وزراء قطر

أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قدم استقالته لأمير البلاد الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وأن الأخير قبل الاستقالة.

سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بقبول استقالة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ونص الأمر الأميري على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.#قنا pic.twitter.com/oVutfiSV9u — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 28, 2020

وذكر الديوان الأميري في بيان له، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن أمير قطر عين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ويعتبر عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء الأول في قطر في عهد الأمير تميم حاكم البلاد، وبدأ حقبته في يونيو 2013 حتى 28 يناير 2020، وكان معهوداً إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية كذلك.

وعرف الجمهور خارج قطر عبدالله بن ناصر من خلال مشاركاته في قمم خارجية ممثلاً لأمير قطر حيث ترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض.

وسيتولى رئيس وزراء قطر الجديد خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إلى جانب منصب رئيس الوزراء، حقيبة الداخلية أسوة بسلفه عبدالله بن ناصر آل ثاني، وسيؤدي اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية اليوم.

وبقيت حقائب رئيسية في مجلس الوزراء دون تغيير ومنها الخارجية والطاقة والمالية والتجارة.