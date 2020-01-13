صور متداولة لبلعرب هيثم بن طارق نجل سلطان عمان الجديد

حرص ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التعريف بأسرة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، سواء من خلال نشر وتداول مقاطع مصورة أو صور للسلطان وأبنائه.

والسلطان الجديد ولد عام 1954 ودرس الدبلوماسية في جامعة أوكسفورد وهو متزوج وله ولدان وبنتان.

وتوقف كثير من المتابعين عند اسمي نجلي السلطان وهو الأكبر ذي يزن والأصغر بلعرب.

ولفتت معلقة عمانية إلى أن ”١- ذي يزن/ نسبة إلى احد ملوك حمير من سبأ. ٢-بلعرب /احد حكام عُمان“بلعرب بن سلطان اليعربي“.

ابناء السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد

١-ذي يزن/ نسبة إلى احد ملوك حمير من سبأ.

٢-بلعرب /احد حكام عُمان"بلعرب بن سلطان اليعربي" pic.twitter.com/vAPPIDVZ4R — بسمة سُليمان???????? (@Omania_968) January 12, 2020

صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق،، 2018 pic.twitter.com/O3ZGqPMZ1d — Idrees (@Hmooom) January 11, 2020

وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور التي يظهر فيها بلعرب نجل سلطان عمان، فيما انتشر مقطع فيديو، يعود للعام 2019، ظهر فيه ذي يزن، النجل الأكبر للسلطان هيثم بن طارق، متحدثا في رسالة وجهها لشباب بلده، بمناسبة حفل ”يوم الشباب العماني“ للعام الماضي.