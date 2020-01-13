 صور متداولة لبلعرب هيثم بن طارق نجل سلطان عمان الجديد – إرم نيوز‬‎

صور متداولة لبلعرب هيثم بن طارق نجل سلطان عمان الجديد

صور متداولة لبلعرب هيثم بن طارق نجل سلطان عمان الجديد

المصدر: إرم نيوز

حرص ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التعريف بأسرة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، سواء من خلال نشر وتداول مقاطع مصورة أو صور للسلطان وأبنائه.

والسلطان الجديد ولد عام 1954 ودرس الدبلوماسية في جامعة أوكسفورد وهو متزوج وله ولدان وبنتان.

وتوقف كثير من المتابعين عند اسمي نجلي السلطان وهو الأكبر ذي يزن والأصغر بلعرب.

ولفتت معلقة عمانية إلى أن ”١- ذي يزن/ نسبة إلى احد ملوك حمير من سبأ. ٢-بلعرب /احد حكام عُمان“بلعرب بن سلطان اليعربي“.

وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور التي يظهر فيها بلعرب نجل سلطان عمان، فيما انتشر مقطع فيديو، يعود للعام 2019، ظهر فيه ذي يزن، النجل الأكبر للسلطان هيثم بن طارق، متحدثا في رسالة وجهها لشباب بلده، بمناسبة حفل ”يوم الشباب العماني“ للعام الماضي.

 

 

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