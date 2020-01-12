خامنئي يلتقي أمير قطر في طهران

التقى المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، مساء اليوم الأحد، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة رسمية للأخير إلى طهران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية عن خامنئي قوله خلال استقباله أمير قطر:“هناك من لا يميل إلى توسيع أوجه التعاون بين دول المنطقة، ولكن هذا الأمر لا يعنيهم، ولن تقبل حكومات وشعوب المنطقة هكذا تحكمات وتدخلات بعد“.

وأضاف خامنئي:“الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى تعزيز العلاقات بين دول المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وقد أعلنت إيران مرارًا، وقالها رئيس الجمهورية صراحة، إن إيران مستعدة للتعاون بشكل أقرب مع دول المنطقة“.

من جهته قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن“إيران ستبقى بجانب قطر في ظل القيود التي تفرضها بعض دول المنطقة عليها، حيث إننا عملنا للوقوف بجانبها وفقًا لواجب الجوار والصداقة“.

ولفت روحاني إلى“تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وقطر خلال الأشهر المقبلة، ستعنى بالنشاط الاقتصادي والتجاري، وكذلك العلاقات الثقافية بين البلدين“ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“.

ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ظهر اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران ضمن أول زيارة رسمية له إلى إيران منذ تقلده الحُكم.