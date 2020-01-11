اختيار السلطان هيثم بن طارق يفاجئ العمانيين

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن اختيار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لتولي مقاليد الحكم في البلاد كان بمثابة مفاجأة للعمانيين.

وأضافت الصحيفة أن الافتراض الذي كان سائدا على نطاق واسع هو أن اسم أسعد بن طارق آل سعيد هو الذي كان في مظروف السلطان.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد المؤهلين لتولي العرش يتجاوز الـ80 شخصا.

وأشاد معلقون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي بسلاسة وسرعة انتقال السلطة في السلطنة.

وكتب محمد المشيقري: ”#مجلس_الأسرة_المالكة و #مجلس_الدفاع ، شكرًا على تأمين انتقال سلس لمقاليد الحكم. لقد كذبتم كل التقارير و التحليلات التي كانت تتنبأ بالضبابية والاضطرابات في وضع كالذي تعيشه عمان اليوم“.

#مجلس_الأسرة_المالكة و #مجلس_الدفاع ، شكرًا على تأمين انتقال سَلِِس لمقاليد الحكم. لقد كذّبتم كل التقارير و التحليلات التي كانت تتنبأ بالضبابية والإضطرابات في وضع كالذي تعيشه عمان اليوم. رحم الله السلطان قابوس — Mohamed Al Mushaiqri (@Dr_almushaiqri) January 11, 2020

وغرد تركي البلوشي: ”سيتذكر العمانيون هذه اللحظات، إنه رحيل رجل تاريخي، نقل عمان لمرحلة جديدة، إنها جنازة صاحب الجلالة السلطان قابوس رجل التاريخ الحديث لـ #عُمان، في حين تشهد عمان انتقالا سلسا للسلطة بفضل مسؤولية الأسرة الحاكمة وتقديرها لوصية صاحب الجلالة. رحمة الله الواسعة عليك، سلطاناً عظيماً.“

سيتذكر العمانيون هذه اللحظات، إنه رحيل رجل تاريخي، نقل عمان لمرحلة جديدة، إنها جنازة صاحب الجلالة السلطان قابوس رجل التاريخ الحديث ل #عُمان، في حين تشهد عمان انتقال سلس للسلطة بفضل مسؤولية الأسرة الحاكمة وتقديرها لوصية صاحب الجلالة. رحمة الله الواسعة عليك، سلطاناً عظيماً. pic.twitter.com/WLtSaqqKnB — تركي البلوشي | Turki Albalushi (@Turki_albalushi) January 11, 2020

وقال أحمد بن محمد الكندي: ”ابناء عمان اهل حكمة .. انتقال سلس للسلطة والله.. اللهم وفق جلالة السلطان هيثم بن طارق ونحن معك ماضون في البناء.“