 اختيار السلطان هيثم بن طارق يفاجئ العمانيين – إرم نيوز‬‎

اختيار السلطان هيثم بن طارق يفاجئ العمانيين

اختيار السلطان هيثم بن طارق يفاجئ العمانيين

المصدر: إرم نيوز

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن اختيار السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لتولي مقاليد الحكم في البلاد كان بمثابة مفاجأة للعمانيين.

وأضافت الصحيفة أن الافتراض الذي كان سائدا على نطاق واسع هو أن اسم أسعد بن طارق آل سعيد هو الذي كان في مظروف السلطان.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد المؤهلين لتولي العرش يتجاوز الـ80 شخصا.

وأشاد معلقون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي بسلاسة وسرعة انتقال السلطة في السلطنة.

وكتب محمد المشيقري: ”#مجلس_الأسرة_المالكة و #مجلس_الدفاع ، شكرًا على تأمين انتقال سلس لمقاليد الحكم. لقد كذبتم كل التقارير و التحليلات التي كانت تتنبأ بالضبابية والاضطرابات في وضع كالذي تعيشه عمان اليوم“.

وغرد تركي البلوشي: ”سيتذكر العمانيون هذه اللحظات، إنه رحيل رجل تاريخي، نقل عمان لمرحلة جديدة، إنها جنازة صاحب الجلالة السلطان قابوس رجل التاريخ الحديث لـ ، في حين تشهد عمان انتقالا سلسا للسلطة بفضل مسؤولية الأسرة الحاكمة وتقديرها لوصية صاحب الجلالة. رحمة الله الواسعة عليك، سلطاناً عظيماً.“

وقال أحمد بن محمد الكندي: ”ابناء عمان اهل حكمة .. انتقال سلس للسلطة والله.. اللهم وفق جلالة السلطان هيثم بن طارق ونحن معك ماضون في البناء.“

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