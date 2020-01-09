كوريا الجنوبية: لم نتخذ قرارا قاطعا بنشر قوات في مضيق هرمز‎

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية ”كانغ كيونغ وا“، يوم الخميس، إن بلادها لم تتخذ قرارا قاطعا بنشر قوات لها في مضيق هرمز، بناء على طلب سبق أن تقدمت به الولايات المتحدة.

وأضافت كانغ، في تصريحات لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: ”لا ينبغي بالضرورة أن نكون في خندق واحد مع واشنطن“.

وتابعت الوزيرة: ”أعتقد أن موقف الولايات المتحدة وموقفنا لا يمكن أن يكون واحدا دائما فيما يتعلق بالتحليلات السياسية وعند النظر في العلاقات الثنائية مع دول الشرق الأوسط“.

وأضافت قائلة: ”لدينا علاقات اقتصادية قوية وثابتة منذ فترة طويلة مع إيران“.

وفي أغسطس/آب الماضي، ذكرت ”يونهاب“ أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن إسبر قدم هذا الطلب خلال اجتماع مع وزير الدفاع جيونغ كيونغ-دو في كوريا الجنوبية. ولم يرد تعقيب رسمي حينها من جانب سيول.