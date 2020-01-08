الإمارات: نراقب التطورات في المنطقة والسبل الدبلوماسية هي الحل الأمثل

قالت الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأربعاء إنها تراقب التطورات في المنطقة، وترى أن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل، وذلك على خلفية التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أيام.

وفي بيان للخارجية الإماراتية نشرته الوكالة الرسمية ”وام“ أكدت الإمارات أنها ”تتابع الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، وتؤكد أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل“.

وأضاف بيان الخارجية أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على البلاد، أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها، كما أن كافة الأنشطة في دولة الإمارات وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.