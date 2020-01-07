جولة خليجية لرئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل‎

المصدر: أ ف ب

يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأسبوع المقبل، منطقة الخليج، وفقا لما أكده، اليوم الثلاثاء، متحدث باسم حزبه.

وأعلن المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن آبي يجري الجولة من 12 إلى 15 كانون الثاني/يناير، ومن المقرر أن يزور السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي الزيارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية، الجمعة.

وأعرب آبي من جديد، اليوم الثلاثاء، عن ”قلقه العميق“ من تطور الوضع في الشرق الأوسط، خلال اجتماع مع مسؤولي حزبه، وفق قناة ”ان اتش كي“ العامة.

ونقلت القناة عن آبي قوله: ”آمل أن أسهم في السلام والاستقرار في المنطقة عبر الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تهدئة التوتر“.

واليابان حليف وثيق للولايات المتحدة، لكن لها علاقات جيدة مع إيران منذ عقود، وهي من كبار مستوردي النفط الإيراني، قبل أن تتوقف عن شرائه في عام 2018؛ احتراما للعقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.

ويريد آبي أن يلعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، واستقبل لذلك أواخر كانون الأول/ديسمبر، في طوكيو الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى اليابان منذ عام 2000.

وزار آبي بدوره إيران، في حزيران/يونيو الماضي، حيث التقى المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني كذلك؛ من أجل تهدئة التوتر بين طهران وواشنطن.

وأجرى كذلك مباحثات، في أيلول/سبتمبر في نيويورك مع روحاني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.