النيابة العامة الكويتية تحيل أمر ضبط عبد الله النفيسي إلى الداخلية

طالبت النيابة العامة في الكويت، الإثنين، وزارة الداخلية بضبط النائب السابق عبد الله النفيسي، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الصادر أمس الأحد، القاضي بإحضار النفيسي، لتخلفه عن حضور جلسة محاكمة على خلفية اتهامه بالإٍساءة لدولة الإمارات.

ونقلا عن صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد ”عممت النيابة العامة قرار ضبط النفيسي للقبض عليه وعرضه أمام محكمة الجنايات في الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل للنظر في قضية إساءته للإمارات“.

وأمرت محكمة الجنايات يوم أمس بضبط وإحضار النفيسي لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة برغم إعلامه بالجلسة، في الوقت الذي نفى فيه وكيل المتهم المحامي عادل عبد الهادي، علمهما بوجود جلسة مؤكدا ”عدم إخطارهما بها“.

وتباينت التقارير الإعلامية حول قضية اتهام النفيسي بالإساءة للإمارات، بين من ذكر أن ”القضية تعود لدعوى رفعها المحامي عبدالمحسن الموسى في 2017، ضد النفيسي بتهمة إساءته المتعمدة لدولة الإمارات وحكامها من خلال تغريدات مثيرة أدلى بها النفيسي آنذاك“.

وفي المقابل أكدت صحيفة ”السياسة“ الكويتية، أن قضية مرفوعة ضد النفيسي، من قبل وزارة الخارجية في شهر آب/أغسطس 2019، بتهمة تهديده العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والإمارات على خلفية تغريدات له.