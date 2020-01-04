وصول وزير الخارجية القطري إلى طهران

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيراني، عباس موسوي، اليوم السبت، عن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وكتب موسوي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”يلتقي ظهر اليوم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بالدكتور محمد جواد ظزيف وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية في إيران للتباحث“.

وتأتي زيارة المسؤول القطري إلى إيران في هذا التوقيت على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية أمس الجمعة بالعاصمة العراقية بغداد وتصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي أعلنت عن استهداف سليماني رسميًا.

وأكدت السلطات في إيران والعراق مقتل قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس وعدد آخر من العسكريين في غارة أمريكية نُفذت صباح أمس الجمعة بالقرب من مطار بغداد الدولي.