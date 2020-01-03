ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث التطورات في العراق

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ بحثا خلاله تطورات الأحداث في العراق.

ويأتي الاتصال في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، إثر غارة أمريكية في العراق برفقة القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن “ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو“.

وتابعت:“جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط خلال هذه الفترة المضطربة“.