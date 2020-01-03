الأمم المتحدة ”قلقة للغاية“ بسبب التصعيد في المنطقة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش قلق للغاية؛ بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، بعد احتجاجات شابها العنف عند سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وقال فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش في بيان: ”الأمين العام يكرس جهده باستمرار من أجل وقف التصعيد في الخليج، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي“.

وتابع: ”هذه لحظة يتعين فيها على القادة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج“.

ودعا الأمين العام ”القادة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس“ في هذا الظرف المتوتر، في وقت دعت فيه السلطات الإيرانية إلى الانتقام من قتلة سليماني.‎