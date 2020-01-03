قرقاش يدعو إلى تغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة إلى تغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، وذلك على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العراق.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ إنه ”في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد“.

وأضاف في ذات التغريدة أن ”القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال“.