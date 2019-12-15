أمير قطر للسراج: مستعدون لتقديم أي دعم تطلبونه أمنيا واقتصاديا

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها.

وأبدى الشيخ تميم خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني في المجالين الأمني والاقتصادي بحسب بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وجدد أمير قطر دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه أكد السراج وفق البيان على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور والتنسيق وتبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا محل اهتمام بلدينا.

وتطرق الاجتماع لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الازمة الليبية.

واتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.

من جهة ثانية، اتفقت حكومتا الوفاق الوطني وقطر على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السراج، مع رئيس الوزراء القطري، عبدالله آل ثاني، الأحد، بحسب بيان المكتب الإعلامي للسراج.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

وأكدا الطرفان حرصهما على توحيد جهودهما حيال إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.