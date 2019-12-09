أمير قطر يغادر إلى أفريقيا قبيل القمة الخليجية

من المقرر أن يسافر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين إلى جمهورية رواندا في وسط القارة الأفريقية، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الشيخ تميم سيعود لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء في الرياض، أو ما إذا كان سيوفد ممثلاً عنه.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي.

ويأتي ذلك وسط تزايد الحديث عن مؤشرات جديدة هي الأولى من نوعها بشأن احتمال حدوث اختراق أو تسوية للأزمة القطرية.

وأقوى هذه المؤشرات حتى الآن ما تردد بشأن زيارة سرية قام بها وزير الخارجية القطري إلى الرياض لبحث تسوية محتملة.

كما علمت إرم نيوز أن الدوحة وجهت قناة الجزيرة بالتوقف عن مهاجمة السعودية، لتغير القناة القطرية خطابها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.