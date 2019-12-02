محكمة كويتية تقضي بسجن حسين المعتوق 5 سنوات بتهمة التخابر مع إيران

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن الداعية الشيعي ”حسين المعتوق“ 5 سنوات، في قضية التخابر مع إيران والتستر على خلية العبدلي التي صدرت بحق أعضائها أحكام نهائية من محكمة التمييز منتصف 2017.

وتضمن حكم المحكمة براءة 6 متهمين آخرين في ذات القضية، وسجن 3 آخرين 6 أشهر، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المعتوق تهم التخابر مع إيران؛ بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية الفارين من تنفيذ الحكم، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، مما يضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للبلاد.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قضت محكمة الجنايات بسجن المتهمين بالتستر على مداني الخلية غيابيًا؛ لأن المتهمين تخلفوا عن حضور الجلسة.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016، مجموعة تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني، و“ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت“، بعد اكتشاف مخبأ أسلحة ومتفجرات في مداهمة لمزرعة بمنطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية، في شهر آب/ أغسطس من عام 2015.