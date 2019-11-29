هند القحطاني تسخر من المنتقدين برقصة جديدة (فيديو)

سخرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني من منتقدي مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخرًا، وردّت بمقطع آخر أكثر جرأة، على حسابها بموقع ”سناب“، تداولته حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقدمة ساخرة للفيديو الجديد بدت للوهلة الأولى كما لو كانت اعتذارًا كتبت هند القحطاني: ”أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم، وتسبب في إيذاء نفسياتكم، وهدم بيوتكم، وحرَف أبناءهم، وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ إنني أنتمي لكم وأمثلكم“.

وتابعت سخريتها قائلة: ”لذلك في سنابات القادمة أوجه لكم مقطعًا يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقضّ مضجعي وأدمع عينَيّ“، وأتبعت المقدمة بمقطع رقص ظهرت فيه ترتدي ”هوت شور“ وملابس ضيقة تصف أجزاء جسمها.

وكان المقطع الأول الذي ظهرت فيه القحطاني رفقة ابنتها وهما ترتديان فستانين قصيرين، قد وُصف بأنه مستفز للمجتمع السعودي المحافظ، وأثار انتقادات قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتاة المقيمة في الولايات المتحدة.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في مقطع سابق، دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.