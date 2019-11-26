تنافس على ”الكعكة“ القطرية.. باكستان تعرض تأمين كأس العالم 2022

بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أرودغان يزور قاعدة عسكرية تركية في الدوحة مشيدًا بدور جنودها في توفير ”السلام والأمن لإخواننا وأخواتنا القطريين“، كان الرئيس الباكستاني عارف علوي، في اليوم نفسه، يعرض على قطر تأمين إسلام أباد لبطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها الدولة الخليجية، مؤكدًا أن بلاده لديها خبرة واسعة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع علوي مع قائد الحرس الأميري القطري اللواء ركن هزاع بن خليل الشهواني، الذي يتواجد في العاصمة الباكستانية على رأس وفد قطري.

وقال الرئيس الباكستاني إن هناك مجالاً واسعًا للتعاون بين البلدين ليشمل الصادرات الدفاعية والمشاريع الإنتاجية المشتركة، مؤكدًا خبرة بلاده الواسعة في مجال الأمن والكفاءة المهنية التي تتميز بها قواتها المسلحة.

وبحسب ما صرح به للإذاعة الباكستانية، يرى عارف علوي أن باكستان يمكنها أن توفر الأمن لقطر خلال بطولة كأس العالم 2022.

وأكد الرئيس الباكستاني على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتفاعل المهني بين قوات الدفاع في البلدين.

وأعرب عن تقديره لاتفاقية بيع 8 طائرات ”سوبر موشاك“ التدريبية العسكرية لقطر، التي تم إبراها في يونيو 2016 بين البلدين، بقيمة 57.74 مليون دولار.