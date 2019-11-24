صحيفة: الكويت تدرس الاكتتاب في أرامكو

قالت صحيفة ”الراي“ الكويتية إن الكويت تدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مسؤولي شركة أرامكو التقوا مؤخرًا بمسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بغرض إقناعهم بالاكتتاب، مضيفة أن الجانب السعودي ضم الرئيس التنفيذي أمين الناصر، والرئيس المالي لأرامكو إضافة إلى مسؤولين آخرين، حيث استعرض اللقاء بيانات المركز المالي للشركة، إلى جانب تقديم البيانات المالية التقليدية التي تهم المستثمرين العالميين.

وذكرت المصادر أن البيانات التي استعرضها الجانب السعودي عكست أن «أرامكو» شركة ممتازة استثماريًا، لكن قرار مشاركة «هيئة الاستثمار» في الطرح يتوقف على ما ستخرج به الدراسة حاليًا، لا سيما في ما يتعلق بمدى مناسبة السعر المطروح للاكتتاب، وجدواها استثماريًا، ومدى العائد الذي يمكن تحقيقه على المديين القصير والمتوسط، بحسب الصحيفة.

وأكدت المصادر أن مسؤولي ”أرامكو“ لم يعرضوا خلال اللقاء تخصيص كمية محددة لهيئة الاستثمار الكويتية للاكتتاب في الشركة، ولم تطلب الأخيرة أي حصة، حيث يرتبط قرارها بما ستخلص إليه الدراسة.

وتعتزم أرامكو بيع 1.5 بالمئة من الشركة، بما يعادل نحو ثلاثة مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 و32 ريالًا، لتصل قيمة الطرح إلى 96 مليار ريال والقيمة السوقية المحتملة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

ويعقد ممثلو أرامكو اجتماعات مع المستثمرين لما من المتوقع أن تكون أكبر عملية بيع أسهم في العالم.

وتقول أرامكو إن من المتوقع أن تغطي طلبات المستثمرين الأفراد ثلث المبيعات وإن أمامهم حتى 28 نوفمبر تشرين الثاني للمشاركة في الاكتتاب.

وباب تقديم الطلبات مفتوح أمام المؤسسات حتى الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقالت وكالة بلومبرج في وقت السابق إن الصين تدرس استثمار ما بين 5 و 10 مليارات دولار في طرح أرامكو.