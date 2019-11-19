الإمارات تعلن نيتها شراء طائرتين من نوع ”غلوبال آي“ للإنذار المبكر

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن نيتها شراء طائرتين من نوع “ جلوبال آي“ للإنذار المبكر والتحكم، و 3 طائرات تزود بالوقود.‎

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، فقد أكد اللواء طيار إسحاق البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 خلال المؤتمر الصحفي للمعرض نية القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة شراء طائرتين إضافيتين من نوع“غلوبال آي“ للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية.

وأشار إلى نية القوات المسلحة شراء 3 طائرات تزود بالوقود من نوع 330 MRTT من شركة ”إيرباص“، وذلك“انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة بهدف زيادة قدراتها، وتطويرها لمواكبة التطور والتحديث للوصول لمستوى أحدث الجيوش في العالم“.