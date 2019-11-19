”هنا عدن“.. فيلم توثيقي لدور القوات الإماراتية في جنوب اليمن (الجزء الثالث – حملات التشويه)

أعد فريق إرم نيوز توثيقًا استقصائيًا لوقائع ودور القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي التي دخلت عدن عام 2015، وما أعقب ذلك من أحداث في محافظات الجنوب اليمني، اعتمادًا على تقارير وسائل إعلام عالمية وتصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين حول تلك الحقبة الهامة من تاريخ اليمن المعاصر.

وقدم الفيلم التوثيقي القصير ”هنا عدن“ تلك الأحداث في ثلاثة أجزاء، عرض أولها تسلسلًا زمنيًا لدخول القوات الإماراتية، مع الإشارة إلى دورها إلى جانب المقاومة الشعبية الجنوبية في تحرير عدن من قبضة الحوثيين في العام 2015.

كما تناول الجزء الثاني مرحلة التأمين التي أعقبت تحرير عدن، انطلاقًا من إنهاء حالة الانفلات الأمني في المدينة، مرورًا بالمواجهة مع تنظيم القاعدة في الجنوب وإنهاء سيطرته على مدينة المكلا، إضافة إلى نجاحات المعركة في الساحل الغربي التي أجبرت الحوثيين على الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويعرض الجزء الثالث والأخير توثيقًا لبعض مظاهر حملات التشويه التي تعرضت لها القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف بقيادة السعودية.