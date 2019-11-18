قطر تقول إن أميرها عزى رئيس الإمارات بوفاة الشيخ سلطان بن زايد

قال وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أرسل برقية تعزية إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

ولم تشر وسائل الإعلام الإماراتية لهذه البرقية.

وتوفي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يوم الإثنين عن عمر يناهز الـ 64 عاما.

والراحل الشيخ سلطان هو الابن الثاني للشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات.

وكانت قطر أعلنت عن برقية تعزية مشابهة العام الماضي بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات.

ويأتي ذلك مع استمرار الأزمة القطرية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، لاتهامها بـ“دعم الإرهاب“، وهو ما تنفيه الدوحة.